Şampiyona büyük ayıp!

Aerobik Cimnastikte Türkiye'nin gururu olan Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarıyla sadece ülkenin değil, doğum yeri Akhisar'ın da tanıtımında büyük rol oynadı. 2 Dünya, 2 Avrupa, 4 Dünya Kupası şampiyonluğu olan, 2 kez Dünya ve Avrupa ikinciliği, 3 kez de Dünya üçüncülüğü yaşayan Ayşe Begüm, Ocak 2020'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden doğum yeri olan Akhisar Belediyesi Spor Kulübü'ne katılmıştı.İşçi'nin adaylığını açıkladığı 23 Kasım tarihinden sonra Belediye'nin halkla ilişkiler biriminde çalışan Anne Seçil Bayraktar, merkezden Yeldeğirmeni bölgesine gönderildi. Ayşe Begüm'eAkhisar halkı, şampiyonluklarıyla ilçenin tanıtımında büyük pay sahibi olan sporcunun, siyasi çekişmeye kurban gitmesine tepkili. Başarılı sporcu da 27 Kasım'da spor hayatını noktaladığını duyurmuş, şu ifadeleri kullanmıştı: