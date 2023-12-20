Şampiyona büyük ayıp!

Ayşe Begüm Onbaşı, siyasete kurban gitti. Akhisar Belediye Başkan aday adayı Ömer İşçi’nin Instagram paylaşımını beğendi. Mevcut başkan, tahsis edilen arabayı geri aldı, annesinin görev yerini değiştirdi
Aerobik Cimnastikte Türkiye'nin gururu olan Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarıyla sadece ülkenin değil, doğum yeri Akhisar'ın da tanıtımında büyük rol oynadı. 2 Dünya, 2 Avrupa, 4 Dünya Kupası şampiyonluğu olan, 2 kez Dünya ve Avrupa ikinciliği, 3 kez de Dünya üçüncülüğü yaşayan Ayşe Begüm, Ocak 2020'de Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden doğum yeri olan Akhisar Belediyesi Spor Kulübü'ne katılmıştı. AyşeBegüm'ün AK Parti'denAkhisar Belediye Başkanlığıiçin aday adaylığınıaçıklayan Ömer İşçi'yiInstagram'dan takip etmesive paylaşımlarını beğenmesiCHP'li Akhisar BelediyeBaşkanı Besim Dutlulu'nun tepkisiniçekti. İşçi'nin adaylığını açıkladığı 23 Kasım tarihinden sonra Belediye'nin halkla ilişkiler biriminde çalışan Anne Seçil Bayraktar, merkezden Yeldeğirmeni bölgesine gönderildi. Ayşe Begüm'e antrenmanlara gitmek için tahsisedilen şoförlü araç da geri alındı. Akhisar halkı, şampiyonluklarıyla ilçenin tanıtımında büyük pay sahibi olan sporcunun, siyasi çekişmeye kurban gitmesine tepkili. Başarılı sporcu da 27 Kasım'da spor hayatını noktaladığını duyurmuş, şu ifadeleri kullanmıştı: "Kararımı verenekadar, düşüncelerimin derinliklerineboğulmamam için kendilerini hırpalayanailem, özür diliyorum. Sizi kendiyaşadığım zorluklarla beraber bırakmakmecburiyetinde olduğum için."