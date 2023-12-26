Tesis devrimi tamam spor devrimine devam

Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Bakan Bak, tesis devriminin ardından Türkiye'nin spor devrimine doğru gittiğini, bunun izlerinin görüldüğünü, özellikle voleyboldaki başarının bunun en önemli gösterdiği olduğunu söyledi.altını çizen Bak,Son 22 yılda sporda tesisleşme yönüyle Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahip ülke olarak yoluna devam ettiğini hatırlatan Bakan, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğine işaret ederek, şunları söyledi:Tesis devrimi spor devrimine doğru gidiyor. Bunun izlerini görüyoruz. Özellikle voleybolda bunun sonuçlarını en güzel şekilde aldık."Bakan Bak, yeni yeni spor dallarından olumlu haberler almaya başladıklarını ve bu devrimi tamamlamak için de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttükleri bilgisini verip sözlerini şöyle tamamladı:Okul spor salonlarını halka açacağız, daha fazla turnuva oynanmasını sağlayacağız. Sporun güzelliklerini anlatmamız lazım, sorunlarını konuşarak çözmemiz lazım.Spor Zirvesinde FotoMaç Süper Lig'in En İyilerini ödüllendirirken, Unutulmazlar Ödülü, Kahramanmaraş merkezliverildi. Savut'un ödülünü eşi Pınar Savut, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden alırken duygu dolu anlar yaşandı. Ayrıca Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'da Savut'un eşine imzalı bir voleybol milli takım forması hediye etti. Bakan, voleybol sporu yapan Savut'un kızlarının başarılarıyla babalarını gururlandıracaklarına inandığını da söyledi.Bakan Osman Aşkın Bak, Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak ve atv'den canlı olarak yayınlanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında görüşü sorulan Bakan, "Süper Lig'de oynanan maç taktik savaşı şeklinde geçti. Futbol, taraftarları tatmin etmedi. Gelen yorumlar öyle. Ama Süper Kupa'da kazanan kupayı alacak. İyi oynayan kazansın. Keyifle seyredeceğiz. İki takıma da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen zirveye Gençlik ve Spor Bakanı, Futbol Federasyonu BaşkanıTFF İcra Kurulu üyesi ve Başkan vekiliTFF Onursal Başkanı ve UEFA eski asbaşkanıVoleybol Federasyonu Başkanı, Beşiktaş BaşkanıG.Saray Başkanı, Sportif A.Ş Başkan VekiliTrabzonspor Başkanı, F.Bahçe Genel Sekreteri, Beşiktaş yöneticisiG.Saray 2. BaşkanıA Milli Kadın Futbol Takımı Teknik DirektörüG.Saray Teknik Direktörü, Trabzonspor Teknik Direktörü, yöneticiler, sporcular ve basın mensupları katıldı.A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Spor Zirvesi'nin açılış konuşmasında sektörün öncüsü olma farkındalığıyla çalıştıklarını dile getirip, toplumsal, sportif gelişmelere destek veren yayınlar yaptıklarını söyledi. Bilgin, sportif erdem kavramının sadece sahalarda değil yaşamın her alanında uygulanması gerektiğini belirtti.Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve yazılı medya İcra Kurulu üyesi Yasemin Gebeş, Sabah ve Daily Sabah reklam genel müdürü ve yazılı medya icra kurulu üyesi Ceyda Uzman, Spor Zirvesi'ne katılan konuklarla yakından ilgilendi. O isimlerden biri de Beşiktaş Kulübü'nün yöneticisi Mete Vardar'dı.Görsel Medya Reklam Satış Grup Başkanı Didem Gücüm de (sağ başta) zirvedeki yerini alan isimlerden biriydi.Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ana sponsorluğunuise destek sponsoru olarak yer aldı. Zirveye geniş katılım oldu.