Tesis devrimi tamam spor devrimine devam

Spor ailesi, gelenekselleşen ‘Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşmasıyla başlayan zirvede önemli mesajlar verildi, gündem oluşturacak açıklamalar yapıldı. Bakan Bak, 2024 yılını 'hareketlilik yılı' olarak adlandırmayı planladıklarını ve hedeflerinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi. Bakan, "Türkiye, Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahip ülke olarak yoluna devam ediyor. Artık sporun her dalında güzel haberler alma zamanı" dedi
Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen Spor Zirvesi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla yapıldı. Bakan Bak, tesis devriminin ardından Türkiye'nin spor devrimine doğru gittiğini, bunun izlerinin görüldüğünü, özellikle voleyboldaki başarının bunun en önemli gösterdiği olduğunu söyledi. 2024 yılınınspor müsabakaları ve organizasyonlaraçısından çok yoğungeçeceğinin altını çizen Bak, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaTürkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek içinhedeflerin belirlendiğini ve federasyonlarınçalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
4 MİLYON ÇOCUK TARAMADAN GEÇİRİLDİ
Son 22 yılda sporda tesisleşme yönüyle Avrupa ve dünyanın en modern tesislerine sahip ülke olarak yoluna devam ettiğini hatırlatan Bakan, Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğine işaret ederek, şunları söyledi: "Önceliklerimizden biri sporuntabana yayılması. Tüm ülkede üçüncüsınıftaki çocuklarda tarama yapıyoruzve en az iki spor dalına yönlendiriyoruz.4 milyon çocuğumuzu bu taramalardangeçirdik. Yüzme bilmeyençocuk kalmasın kampanyasıyla da 9milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Tesis devrimi spor devrimine doğru gidiyor. Bunun izlerini görüyoruz. Özellikle voleybolda bunun sonuçlarını en güzel şekilde aldık."
GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN SPOR DİYORUZ
Bakan Bak, yeni yeni spor dallarından olumlu haberler almaya başladıklarını ve bu devrimi tamamlamak için de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttükleri bilgisini verip sözlerini şöyle tamamladı: "30 sporalanında hareketlenme başladı.Tüm okullarda her ay şampiyonalar,turnuvalar yapıyoruz veyapmaya devam edeceğiz. Okul spor salonlarını halka açacağız, daha fazla turnuva oynanmasını sağlayacağız. Sporun güzelliklerini anlatmamız lazım, sorunlarını konuşarak çözmemiz lazım. Ülkeningençlerini kötü alışkanlıklardankurtarmamız için, sosyal barış için, güçlüTürkiye için spor diyoruz."
DUYGU DOLU ANLAR
Spor Zirvesinde FotoMaç Süper Lig'in En İyilerini ödüllendirirken, Unutulmazlar Ödülü, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'takidepremlerde hayatlarınıkaybedenHatayspor'un sportifdirektörü TanerSavut ile Ganalı futbolcusuChristianAtsu'ya verildi. Savut'un ödülünü eşi Pınar Savut, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın elinden alırken duygu dolu anlar yaşandı. Ayrıca Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'da Savut'un eşine imzalı bir voleybol milli takım forması hediye etti. Bakan, voleybol sporu yapan Savut'un kızlarının başarılarıyla babalarını gururlandıracaklarına inandığını da söyledi.
SÜPER KUPA'YI İYİ OLAN KAZANSIN
Bakan Osman Aşkın Bak, Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'da oynanacak ve atv'den canlı olarak yayınlanacak Turkcell Süper Kupa maçı hakkında görüşü sorulan Bakan, "Süper Lig'de oynanan maç taktik savaşı şeklinde geçti. Futbol, taraftarları tatmin etmedi. Gelen yorumlar öyle. Ama Süper Kupa'da kazanan kupayı alacak. İyi oynayan kazansın. Keyifle seyredeceğiz. İki takıma da başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
SPOR ZİRVESİ'NE KATILAN İSİMLER, TÖRENİN SONUNDA SAHNEDE BULUŞTU, KLASİKLEŞEN AİLE FOTOĞRAFI VERDİ
Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen zirveye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF İcra Kurulu üyesi ve Başkan vekili Yusuf Günay, TFF Onursal Başkanı ve UEFA eski asbaşkanı ŞenesErzik, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet AkifÜstündağ, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, F.Bahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Beşiktaş yöneticisi Mete Vardar, G.Saray 2. Başkanı MetinÖztürk, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor Teknik Direktörü AbdullahAvcı, yöneticiler, sporcular ve basın mensupları katıldı.
A Spor Yayın Koordinatörü Ender Bilgin, Spor Zirvesi'nin açılış konuşmasında sektörün öncüsü olma farkındalığıyla çalıştıklarını dile getirip, toplumsal, sportif gelişmelere destek veren yayınlar yaptıklarını söyledi. Bilgin, sportif erdem kavramının sadece sahalarda değil yaşamın her alanında uygulanması gerektiğini belirtti.
Turkuvaz Dergi Genel Müdürü ve yazılı medya İcra Kurulu üyesi Yasemin Gebeş, Sabah ve Daily Sabah reklam genel müdürü ve yazılı medya icra kurulu üyesi Ceyda Uzman, Spor Zirvesi'ne katılan konuklarla yakından ilgilendi. O isimlerden biri de Beşiktaş Kulübü'nün yöneticisi Mete Vardar'dı.
Görsel Medya Reklam Satış Grup Başkanı Didem Gücüm de (sağ başta) zirvedeki yerini alan isimlerden biriydi.
GÜÇLÜ ZİRVE GÜÇLÜ SPONSOR
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nin ana sponsorluğunu İddaa, Türk Telekom,VakıfBank ve Ziraat Bankasıüstlenirken, Ariel, DamatTween, Orkid ve Papara ise destek sponsoru olarak yer aldı. Zirveye geniş katılım oldu.