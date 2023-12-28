Milli hentbolcu Beyza Karaçam, ön çapraz bağ ameliyatı oldu

Antrenman sırasında talihsiz bir sakatlık geçiren A Milli Hentbol Takımı oyuncusu Beyza Karaçam, sol bacağında oluşan ön çapraz bağ yırtılması ve buna bağlı olarak da menisküs yaralanması sebebiyle ameliyat oldu.

Memorial Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Haldun Orhun tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuşan milli sporcumuz, fizik tedavi ve rehabilitasyon desteği sonrası yeniden sahalara dönecek. Gerçekleştirilen operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Haldun Orhun, "Beyza, hastanemize geldiğinde sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı mevcuttu. Modern cerrahi yöntemlerle ön çapraz bağ ameliyatı ve menisküs onarımı tedavisi uyguladık. Yakında fizik tedavi çalışmalarına başlayacağız, hızlı bir iyileşmeyle yakın zamanda aktif spora dönmesini arzuluyoruz" dedi.

Hırvatistan'ın HC Lokomotiva Zagreb takımında forma giyen Beyza Karaçam, sağ oyun kurucu olarak forma giydiği A Milli Kadın Hentbol Takımı forması ile son olarak EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçlarında oynarken, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ve 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olan takım kadrolarında da yer almıştı. A Milli Takım'da 31 maçta forma giyen ve bu maçlarda 78 gol kaydeden başarılı oyuncu Beyza Karaçam'ın hentbol sahalarına en kısa sürede dönmesi bekleniyor.

"ÖN ÇAPRAZ BAĞ YIRTILMASI SPORCULARDA DAHA SIK MEYDANA GELİYOR"

Bağ yırtıklarının çoğunlukla gençlerde ve sportif aktivite yapan sporcularda görülen sakatlanmaların başında geldiğini paylaşan Prof. Dr. Haldun Orhun, "Spor sırasında meydana gelen, sporcuların aktif spor faaliyetlerini ve günlük yaşantılarını olumsuz yönde etkileyen ön çapraz bağ yaralanmaları oldukça sık karşılaşılan durumların başında geliyor. Bağ yaralanmaları sporcunun aktif spor faaliyetlerini etkilediği gibi günlük yaşantısını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Vücudumuzun en büyük ve harekette hayati önem taşıyan eklemi olan dizimizde, fonksiyonların yerine getirebilmesi ve güçlü olabilmesi için ön çapraz bağların tam anlamıyla işlevini görmesi gerekiyor" dedi.

Orhun, bu bağın eklem fonksiyonlarının sağlıklı olabilmesi için önemli olduğunu ve eklemin kıkırdak ve diğer bağ yapılarının korunmasında da büyük önem taşıdığını aktararak, konuya ilişkin şunları söylüyor:

"Ön çapraz bağ; uyluk kemiği (femur) ile kaval kemiğinin (tibia) birbirine kısa bir halat gibi sıkıca bağlayan, dizin stabil ve güçlü kalmasını sağlayan önemli bir bağ. Futbol, voleybol, kayak, basketbol ve hentbol gibi ilgi gören sporlarda faaliyet gösteren sporcularda sıklıkla karşılaşılan ön çapraz bağ yırtılmalarında uygulanan artroskopik cerrahi (kapalı ameliyat) müdahaleyle sporcuların kısa sürede fonksiyonel bir dize kavuşmasını sağlıyoruz. Sporcular, ameliyattan sonra ortalama 3 haftada tam olarak günlük hayatlarına, 3 aydan 6 aya kadar kısa bir sürede ise profesyonel spor faaliyetlerine geri dönebiliyor. Greft olarak nitelendirilen bağ dokuları ile gerçekleştirilen ön çapraz bağ operasyonları, erken başlanan fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yüzde yüz bağlantılı ve iyileşme sürecine tam olarak etki eden önemli bir faktör."

Ataşehir Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Haldun Orhun spor cerrahisi alanında uzun yılardır hizmet verdiğini aktararak, uygulanan doğru cerrahi ve fizik tedavi uygulamalarıyla hastalarda ve sporcularda kısa sürede yüz güldürücü sonuçlar alınabileceğinin mümkün olduğunu paylaştı.