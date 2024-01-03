Haber hattı

Fatih Terim ilksınavına çıkıyor Panathınaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Yunan deviyle ilk maçına çıkıyor. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl takım çalıştırmayan tecrübeli hoca, ilk sınavını bugün iç sahada PAS Giannina'ya karşı verecek. TSİ 22.00'de başlayacakolan mücadele, S Sport Plus'tancanlı yayınlanacak. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Pana, geride kalan 15 haftada 34 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde ise 35 puanlı PAOK bulunuyor.
Hasret bitiyor!Arda sahnede REAL Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler hakkında konuştu. 18 yaşındaki oyuncunun sakatlığını atlattığını hatırlatan Ancelotti, "Arda Güler henüzkendini Real Madrid taraftarınagösteremedi amabana inanın, potansiyeli çokçok büyük! Takıma katkısı çokbüyük olacak. Arda için aceleetmeye gerek yok. Mümkün olursaMallorca maçında oynayacak.Olmazsa bir sonraki maç mutlakasahada olacak" dedi. Real Madrid- Mallorca karşılaşması bugün TSİ 21.15'te başlayacak.
Nadal 349 gün sonrakortlara döndü SAKATLIKTAN dönen eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya'da düzenlenen UluslararasıBrisbane Turnuvası tek erkekler ilkturunda Avusturyalı Dominic Thiem'i2-0 yendi. Bir saat 29 dakika sonunda 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip gelen İspanyol raket, özel davetle katıldığı turnuvada ikinci tura yükseldi. Ocak 2023'te Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie McDonald'a elenen 37 yaşındaki tenisçi, bu maçtaki kalça sakatlığının ardından 349 gün kortlardan uzak kaldı.