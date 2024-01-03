Haber hattı

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Giriş Tarihi: 3.1.2024

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Fatih Terim ilk sınavına çıkıyor
Panathınaikos'un yeni teknik direktörü olan Fatih Terim, Yunan deviyle ilk maçına çıkıyor. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 1 yıl takım çalıştırmayan tecrübeli hoca, ilk sınavını bugün iç sahada PAS Giannina'ya karşı verecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Yunanistan Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Pana, geride kalan 15 haftada 34 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin zirvesinde ise 35 puanlı PAOK bulunuyor.

Hasret bitiyor! Arda sahnede
REAL Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, bu akşam oynayacakları Real Mallorca maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Arda Güler hakkında konuştu. 18 yaşındaki oyuncunun sakatlığını atlattığını hatırlatan Ancelotti, "Arda Güler henüz kendini Real Madrid taraftarına gösteremedi ama bana inanın, potansiyeli çok çok büyük! Takıma katkısı çok büyük olacak. Arda için acele etmeye gerek yok. Mümkün olursa Mallorca maçında oynayacak. Olmazsa bir sonraki maç mutlaka sahada olacak" dedi. Real Madrid- Mallorca karşılaşması bugün TSİ 21.15'te başlayacak.

Nadal 349 gün sonra kortlara döndü
SAKATLIKTAN dönen eski dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Avustralya'da düzenlenen Uluslararası Brisbane Turnuvası tek erkekler ilk turunda Avusturyalı Dominic Thiem'i 2-0 yendi. Bir saat 29 dakika sonunda 7-5 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip gelen İspanyol raket, özel davetle katıldığı turnuvada ikinci tura yükseldi. Ocak 2023'te Avustralya Açık'ın ikinci turunda ABD'li Mackenzie McDonald'a elenen 37 yaşındaki tenisçi, bu maçtaki kalça sakatlığının ardından 349 gün kortlardan uzak kaldı.

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