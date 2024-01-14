Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
Giriş Tarihi: 14.1.2024 15:38 Son Güncelleme: 14.1.2024 15:42

Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı

AA
Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık’a galibiyetle başladı

Dünya klasmanının 1 numarası Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a galibiyetle başladı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gününde korta çıkan 36 yaşındaki Djokovic, elemelerden gelen ve kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasının ana tablosunda mücadele eden 18 yaşındaki Hırvat Dino Prizmic ile karşılaştı.

Dünya klasmanının 178. basamağında yer alan rakibini 6-2, 6-7, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenen Djokovic, ikinci tura çıktı. Avustralya Açık'ta üst üste 29 maçtır kaybetmeyen Sırp raket, üç farklı grand slam turnuvasında 90 ve üstü galibiyet elde eden ilk tenisçi olarak tarihe geçti. Djokovic'in Avustralya Açık'ta 90, Fransa Açık ve Wimbledon'da 92 galibiyeti bulunuyor.

Kariyerinin 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Djokovic, ikinci turda Alexei Popyrin-Marc Polmans maçının galibiyle karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | İşte teröristlerin vurulma anı! Sızma girişimi engellendi: 9 terörist öldürüldü
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
TSK’nın Kuzey Irak’ta ne işi var?
Son dakika: Irak ve Suriye'ye hava harekatı: 25 terör hedefi imha edildi
Abdullah Ağar: Irak ve Suriye’de iki kritik hedef… 2019’da başladığımız işi bitirmemiz lazım…
Son dakika: MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon! Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
Küresel tehditler ve muhalefet
SON DAKİKA | Masada terörle mücadele var! Başkan Erdoğan, Bahçeli ve Akşener ile görüştü
Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için
ARKADAŞINA GÖNDER
Son şampiyon Djokovic, Avustralya Açık'a galibiyetle başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA