Avustralya Açık’ta Alcaraz’ı eleyen Zverev yarı finalde

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz ile 6 numaralı seribaşı Zverev, çeyrek finalde karşı karşıya geldi.

Kariyerinde iki grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz'ı 6-1, 6-3, 6-7 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup eden Zverev, 2020'nin ardından turnuvada ikinci kez yarı finale yükseldi. Zverev, 2021 ve 2022 yıllarının finalisti 3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev ile eşleşti.

İki raket daha önce 18 kez karşılaşırken, bunların 11'inde Medvedev korttan galibiyetle ayrıldı. Zverev ve Medvedev, ilk kez bir grand slam turnuvasında tur mücadelesi verecek.