Tarihi imzaya yorum: Çılgıncaydı

Formula 1 tarihinin en sansasyonel transferlerinden birine imza atan Lewis Hamilton ilk kez konuştu."Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi. "Çılgınca günler geçirdim" diyerek transfer aşamasını anlatan 39 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti: "Mercedes ile yaşadıklarım bir çocuğun hayalleriydi.Mercedes takımı 13 yaşımdan beri benim hayatımın bir parçasıydı. Bu kararı almak benim için çok zordu. 26 yıldır bana verdikleri destek için teşekkür ederim."