Tarihi imzaya yorum: Çılgıncaydı

Formula 1 tarihinin en sansasyonel transferlerinden birine imza atan Lewis Hamilton ilk kez konuştu. 7 dünya şampiyonluğu bulunan İngiliz pilot, yıllık 40 milyon Pound'a (1.5 milyar TL) Mercedes'ten Ferrari'ye geçerken
"Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim" dedi. "Çılgınca günler geçirdim" diyerek transfer aşamasını anlatan 39 yaşındaki sporcu, şöyle devam etti: "Mercedes ile yaşadıklarım bir çocuğun hayalleriydi. Şimdi başka bir hayalimin peşinden koşacağım.
Mercedes takımı 13 yaşımdan beri benim hayatımın bir parçasıydı. Bu kararı almak benim için çok zordu. 26 yıldır bana verdikleri destek için teşekkür ederim."