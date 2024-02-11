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Giriş Tarihi: 11.2.2024

Nefes kesen file derbisinde son sözü F.Bahçe söyledi

Nefes kesen file derbisinde son sözü F.Bahçe söyledi
V oleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftası derbiye sahne oldu. Müthiş mücadelede Fenerbahçe Parolapara, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi. 5 set süren karşılaşma 27-29, 25-23, 25-27, 25-18 ve 15-13'lük set sonuçları ile tamamlandı. Sarılacivertli takımda Dick Kooy kaydettiği 20 sayıyla takımın skoreri oldu. Emre Vahit Savaş 19, Kaan Gürbüz 14 sayı kaydetti. Aslan'da ise Nikola Mijailovic'in 21 sayısı takımına yetmedi. Jan Hadrava da 17 sayı ile mücadele etti. Diğer sonuçlar: Spor Toto- Alanya Belediyespor: 3-1, Hatay BŞB- Ziraat Bankkart: 1-3, Halkbank- Develi Belediyespor: 3-1.
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Nefes kesen file derbisinde son sözü F.Bahçe söyledi
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