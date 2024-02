Nesrin Baş: Hayal ettim ve başardım

Romanya'nın başkenti Bükreş'te sona eren büyük kadınlar Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mindere milliler adına son olarak Nesrin Baş çıktı. 21 yaşındaki milli sporcu, Avrupa şampiyonluğu için ev sahibi sporcu Rumen Aleksandra Nicoleta Anghel ile karşılaştı. Maç 5-1 kazanan Nesrin Baş Avrupa şampiyonu oldu.21 yaşında bu başarıya ulaşan Nesrin Baş tarihe adını yazdırırken; daha önce 25 yaşında Yasemin Adar Yiğit; 27 yaşında Buse Tosun Çavuşoğlu; 28 yaşında ise Evin Demirhan Yavuz şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olmuştu.Nesrin Baş, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.Çok mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan genç sporcu, "Nasıl tarif edilir bilmiyorum. Biz her zaman söylüyorum çok çalıştık ve çok emek verdik. Her zaman hayalini kurdum, uyuduğumda uyandığımda İstiklal Marşı'mızı okuttuğumu, bayrağımızı dalgalandırdığımı hayal ettim. Hayal ettim ve başardım. Hedefim her zaman Türk bayrağımızı dalgalandırmak. Bir ilki de başardık. Genç yaşta şampiyon olarak. Beni bu günlere getiren antrenörlerime, aileme çok teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah daha güzel başarılara adım adım gideceğim" ifadelerini kullandı.