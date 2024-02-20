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Giriş Tarihi: 20.2.2024 11:47

Para Atlet Khalvandi, cirit atmada dünya rekoru kırdı

Para Atlet Khalvandi, cirit atmada dünya rekoru kırdı

PARA Atletizm Olimpik deneme yarışmalarında Milli sporcu Muhammet Khalvandi, cirit atmada 51 metre 60 santim atarak dünya rekoru kırdı.

Seyfi Alanya Atmalar Kupası, 20-21 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenleniyor. U18 Atmalar Ligi 1'inci kademe ve PARA atletizm olimpik deneme yarışmaları bugün başladı. Cirit atma yarışlarında piste çıkan Muhammet Khalvandi, ilk atışında önce 50.42'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırdı. Milli atlet 2'nci atışında ise 51.60'lık derecesiyle dünya rekorunun sahibi oldu. 2024 Paralimpik kotasını elinde bulunduran milli sporcu Khalvandi'den önce dünya rekoru 51.42'lik derecesiyle Azerbaycanlı Hamed Hayderi'ye aitti.

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Para Atlet Khalvandi, cirit atmada dünya rekoru kırdı
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