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Giriş Tarihi: 9.4.2024 21:59 Son Güncelleme: 9.4.2024 22:00

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final serisine galibiyetle başladı

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final serisine galibiyetle başladı

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Fenerbahçe Opet, konuk olduğu Eczacıbaşı Dynavit'i 22-25, 27-25, 23-25, 25-27’lik set skorlarıyla 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'i 22-25, 27-25, 23-25 ve 25-27'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Beş maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 2'nci maç, 13 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.

MAÇTAN DETAYLAR

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Stevanovic, Gray

Fenerbahçe Opet: De Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Ada, Meliha

Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27

Süre: 127 dakika (28, 33, 32, 34)

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Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final serisine galibiyetle başladı
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