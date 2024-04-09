Fenerbahçe, Sultanlar Ligi final serisine galibiyetle başladı

Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit'i 22-25, 27-25, 23-25 ve 25-27'lik setler sonucu 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Beş maç üzerinden oynanacak ve üç galibiyete ulaşan tarafın şampiyon olacağı seride 2'nci maç, 13 Nisan Cumartesi günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde oynanacak.
MAÇTAN DETAYLAR
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik
Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Beyza, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Stevanovic, Gray
Fenerbahçe Opet: De Souza, Eda, Drca, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Gizem (L), Ada, Meliha
Setler: 22-25, 27-25, 23-25, 25-27
Süre: 127 dakika (28, 33, 32, 34)