2024 oyunlarında Yulimar Rojas yok

Üç adım atlamacı Venezuelalı atlet Yulimar Rojas'a sakatlık şoku! 28 yaşındaki sporcu, aşil tendonundan sakatlanırken Paris 2024 Olimpiyatlarına
katılamayacağını açıkladı. Ameliyat olan ve bir süre spordan uzak kalacak olan Rojas şu ifadeleri kullandı: "Kalbim çok kırık. Kendimi çok üzgün hissediyorum. Aynı rüyada görüşmek üzere." Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan sporcunun 4 dünya şampiyonluğu da bulunuyor. Venezuelalı sporcu, 15.74 metrelik atlayışı ile kadınlar 3 adım atlamada dünya rekorunu da elinde bulunduruyor.