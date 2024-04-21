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Giriş Tarihi: 21.4.2024 16:43

WRC'nin 4. etabı Hırvatistan Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı

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WRC’nin 4. etabı Hırvatistan Rallisi’ni Sebastien Ogier kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 4. ayağı Hırvatistan Rallisi'ni, Toyota Gazoo takımından Fransız pilot Sebastien Ogier kazandı.

Hırvatistan'da düzenlenen 20 etaplık mücadeleyi 2 saat 40 dakika 23.6 saniyede tamamlayan Ogier, bu sezon ilk zaferini elde etti. Ogier, 8 defa şampiyon olduğu WRC kariyerinde 100. kez podyuma çıkma başarısı gösterdi.

Toyota Gazoo'dan Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 9.7 saniye gerisinde ikinci, Hyundai Shell Mobis takımından Belçikalı Thierry Neuville ise Ogier'nin 45.8 saniye arkasında üçüncü oldu.

Pilotlar klasmanında Neuville, 86 puanla zirvedeki yerini korudu. Belçikalı sürücüyü, 80 puanla Evans ve 59 puanla Fransız Adrien Fourmaux (M-Sport Ford) izledi. WRC'nin 5. ayağı, 9-12 Mayıs'ta Portekiz'de düzenlenecek.

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WRC'nin 4. etabı Hırvatistan Rallisi'ni Sebastien Ogier kazandı
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