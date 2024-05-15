Haber hattı

Lig'de son dönemde istikrarsız bir grafik çizen Yukatel Adana Demirspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Adana ekibine, aralık ayında yollarını ayırdığı Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı verildi.47 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Akdeniz ekibinin başına geçmiş ancak istenilen sonuçların alınamamasının ardından devre arasında kulüple yolları ayrılmıştı.Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli yıldız Abdülkadir Ömür oldu. Kulüp tarafından yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan 24 yaşındaki orta saha, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü. Tecrübeli oyuncu, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri karşılaşmada Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı. Eski Trabzonsporlu futbolcu, bu sezon Championship'te 16 mücadelede 2 asist üretti. Milli yıldızın EURO 2024 kadrosunda olması bekleniyor.Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunun transfer ve tescil dönemi tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024'te başlayıp, 13 Eylül 2024'te sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat'ta sona ermesine karar verilmiştir" denildi. Ayrıca Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024'te start alacak. Devre arasına 20 Aralık 2024'te girecek ligde, ikinci yarı 3 Ocak 2025'te başlayacak. Bitiş ise 1 Haziran 2025'te olacak.Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belli olacağı 2023-2024 sezonunda play-off mücadeleleri bugün start alacak. Normal sezonun tamamlanmasıyla A.Efes-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Manisa BB ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmelerinin oluştuğu play-off çeyrek finalinde 2 galibiyete ulaşacaklar yarı finale yükselecek.Eskrim Antrenörleri Derneği, 2023-24 USFCA Üniversite Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Birinci sınıf öğrencisi Türk eskrimci Lal Ertün, Yılın Div III Flöre Sporcusu seçildi.Central Collegiate Eskrim Konferansı Şampiyonası'nda flörede yedinci, NCAA Bölge Yarışmalarında ise 10. oldu.