Haber hattı

Patrick Kluivert'a olan borç Adana Demirspor'u yaktı
Süper
Lig'de son dönemde istikrarsız bir grafik çizen Yukatel Adana Demirspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Adana ekibine, aralık ayında yollarını ayırdığı Patrick Kluivert'a ödenmeyen borcu nedeniyle üç dönem transfer yasağı verildi. Mavi Şimşekler'in, Hollandalı teknik direktöre 142 bin Euro'luk borcunu ödememesi nedeniyle bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.
47 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında Akdeniz ekibinin başına geçmiş ancak istenilen sonuçların alınamamasının ardından devre arasında kulüple yolları ayrılmıştı.
Hull City'de ayın oyuncusu ABDÜLKADIR ÖMÜR seçildi
İngiltere
Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli yıldız Abdülkadir Ömür oldu. Kulüp tarafından yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan 24 yaşındaki orta saha, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü. Tecrübeli oyuncu, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri karşılaşmada Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı. Eski Trabzonsporlu futbolcu, bu sezon Championship'te 16 mücadelede 2 asist üretti. Milli yıldızın EURO 2024 kadrosunda olması bekleniyor.
TFF, transfer dönemini ve yeni sezonu duyurdu
Türkiye
Futbol Federasyonu, 2024-25 sezonunun transfer ve tescil dönemi tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024'te başlayıp, 13 Eylül 2024'te sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025'te başlayıp, 11 Şubat'ta sona ermesine karar verilmiştir" denildi. Ayrıca Süper Lig'de yeni sezon 9 Ağustos 2024'te start alacak. Devre arasına 20 Aralık 2024'te girecek ligde, ikinci yarı 3 Ocak 2025'te başlayacak. Bitiş ise 1 Haziran 2025'te olacak.
Potada çeyrek final zamanı
Türkiye
Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 57. şampiyonun belli olacağı 2023-2024 sezonunda play-off mücadeleleri bugün start alacak. Normal sezonun tamamlanmasıyla A.Efes-Türk Telekom, Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor, Beşiktaş Emlakjet-Manisa BB ve Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmelerinin oluştuğu play-off çeyrek finalinde 2 galibiyete ulaşacaklar yarı finale yükselecek. İlk maçlarda bugün 18.00'de A.Efes-Türk Telekom, 20.30'da P.Karşıyaka-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak. Yarın ise 18.00'de Fenerbahçe-Aliağa Petkim, 20.30'da Beşiktaş-Manisa BB müsabakaları yapılacak.
Türk eskrimci Lal Ertün ABD'de yılın sporcusu oldu
ABD
Eskrim Antrenörleri Derneği, 2023-24 USFCA Üniversite Ödüllerinin kazananlarını açıkladı. Birinci sınıf öğrencisi Türk eskrimci Lal Ertün, Yılın Div III Flöre Sporcusu seçildi. Sezonu 63-34'lük dereceyle tamamlayan Lal Ertün, Doğu Kadınlar Eskrim Konferansı Şampiyonası'nda altın madalya alarak Denise O'Connor Yılın Flöre Eskrimci ödülünün sahibi oldu.
Central Collegiate Eskrim Konferansı Şampiyonası'nda flörede yedinci, NCAA Bölge Yarışmalarında ise 10. oldu.