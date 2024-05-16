Filenin Sultanları altın sette yenildi 22 maçlık seri bitti

Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ilk maçında Antalya'da Japonya ile karşılaştı. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Filenin Sultanları 3-2 kaybetti. 22 maç sonra yenilen milliler,Turnuvanın son şampiyonu Ay-Yıldızlılar, ilk iki seti 25-23 ve 25-21'lik skorlarla kaybedip 2-0 geriye düştü. Pes etmeyen Milliler, üçüncü seti 25-23, dördüncü seti de 25-20 kazanarak maçı karar setine taşıdı. Altın seti 15-11 alan Japonya, salondan 3-2 galip ayrıldı.