Yıldırım Japonya’da tarih yazdı

Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden görme engelli sporcu Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, ABD'li rakibi Noah Malone'un (10.55) önünde 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Görme Engelli atlet, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota almaya hak kazandı.
17 Mayıs'ta başlayan Para Atletizm Dünya Şampiyonası 25 Mayıs'ta sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan Serkan Yıldırım'ı, "Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcumuzu tebrik ediyorum"
diyerek kutladı.