Yıldırım Japonya’da tarih yazdı

Japonya'da düzenlenen Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden görme engelli sporcu Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı. Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, AGörme Engelli atlet, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na da kota almaya hak kazandı.17 Mayıs'ta başlayan Para Atletizm Dünya Şampiyonası 25 Mayıs'ta sona erecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan Serkan Yıldırım'ı,diyerek kutladı.