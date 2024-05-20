Dünyanın en iyisi Oleksandr Usyk! Tyson Fury’den flaş sözler | Ronaldo da maçı izledi...

Böylece Fury ilk profesyonel yenilgisini tadarken 37 yaşındaki Usyk de WBA, IBF ve WBO kemerlerinin ardından WBC ünvanını ele geçirerek 25 yıl sonra dört büyük ağır sıklet kemerinin tamamını aynı anda elinde bulunduran ilk şampiyon oldu. Maçı izleyenler arasında Al-Nassr'da futbol oynayan Cristiano Ronaldo da vardı.

FURY'DEN HAKEMLERE ELEŞTİRİ

Fury mağlubiyetiten sonra ringde yaptığı açıklamada, "Ülkesi savaşta, bu yüzden savaştaki ülkenin tarafını tutuyorlar" dedi. Fury, profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini alırken Usyk ise yenilmezliğini sürdürdü.