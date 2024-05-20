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Giriş Tarihi: 20.5.2024 08:51

Dünyanın en iyisi Oleksandr Usyk! Tyson Fury'den flaş sözler | Ronaldo da maçı izledi...

Dünyanın en iyisi Oleksandr Usyk! Tyson Fury’den flaş sözler | Ronaldo da maçı izledi...

Boks dünyanın en merak edilen maçında ve yumrukların konuştuğu gecede Ukraynalı boksör Oleksandr Usyk, Britanyalı rakibi Tyson Fury’yi yenip 25 yıl sonra 4 ağır sıklet kemerini kazanan ilk isim oldu.

Boksun kalbi önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da attı. Kingdom Arena'da kariyerlerinde yenilgileri olmayan Britanyalı Tyson Fury ile Ukraynalı Oleksandr Usyk nefeslerin kesildiği mücadelede yumruklarını konuşturdu. Kapalı gişe gerçekleşen karşılaşmada, hakemlerden biri 'Çingene Kral' lakaplı Britanyalı sporcu için 114-113 puan verirken, Ukraynalı'ya 114-113 ve 115-112 puanları geçerli sayıldı.

Böylece Fury ilk profesyonel yenilgisini tadarken 37 yaşındaki Usyk de WBA, IBF ve WBO kemerlerinin ardından WBC ünvanını ele geçirerek 25 yıl sonra dört büyük ağır sıklet kemerinin tamamını aynı anda elinde bulunduran ilk şampiyon oldu. Maçı izleyenler arasında Al-Nassr'da futbol oynayan Cristiano Ronaldo da vardı.

FURY'DEN HAKEMLERE ELEŞTİRİ

Fury mağlubiyetiten sonra ringde yaptığı açıklamada, "Ülkesi savaşta, bu yüzden savaştaki ülkenin tarafını tutuyorlar" dedi. Fury, profesyonel kariyerinin ilk yenilgisini alırken Usyk ise yenilmezliğini sürdürdü.

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Dünyanın en iyisi Oleksandr Usyk! Tyson Fury'den flaş sözler | Ronaldo da maçı izledi...
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