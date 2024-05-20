Yeni kral Usyk

Boksun kalbi önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da attı. Kingdom Arena'da kariyerlerinde yenilgileri olmayan Britanyalı Tyson Fury ile Ukraynalı Oleksandr Usyk nefeslerin kesildiği mücadelede yumruklarını konuşturdu. Kapalı gişe gerçekleşen karşılaşmada, hakemlerden biri 'Çingene Kral' lakaplı Britanyalı sporcu için 114-113 puan verirken, Ukraynalı'ya 114-113 ve 115-112 puanları geçerli sayıldı.
Böylece Fury ilk profesyonel yenilgisini tadarken 37 yaşındaki Usyk de WBA, IBF ve WBO kemerlerinin ardından WBC ünvanını ele geçirerek 25 yıl sonra dört büyük ağır sıklet kemerinin tamamını aynı anda elinde bulunduran ilk şampiyon oldu. Maçı izleyenler arasında Al-Nassr'da futbol oynayan Cristiano Ronaldo da vardı.