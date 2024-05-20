Yeni kral Usyk

Boksun kalbi önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da attı. Kingdom Arena'da kariyerlerinde yenilgileri olmayan Britanyalı Tyson Fury ile Ukraynalı Oleksandr Usyk nefeslerin kesildiği mücadelede yumruklarını konuşturdu.Böylece Fury ilk profesyonel yenilgisini tadarken 37 yaşındaki Usyk de WBA, IBF ve WBO kemerlerinin ardından WBC ünvanını ele geçirerek 25 yıl sonra dört büyük ağır sıklet kemerinin tamamını aynı anda elinde bulunduran ilk şampiyon oldu.