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Giriş Tarihi: 23.5.2024 23:24 Son Güncelleme: 23.5.2024 23:24

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda’ya 3-2 mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki ikinci maçında Hollanda’ya 3-2 mağlup oldu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Hollanda'ya 25-19, 25-20, 18-25, 21-25 ve 9-15'lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu.

Filenin Efeleri, Antalya'nın ev sahipliği ilk haftadaki üçüncü maçında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de Fransa ile karşılaşacak.

MAÇTAN BİLGİLER

TÜRKİYE: Efe Mandıracı, Mert, Adis, Efe Bayram, Bedirhan, Arslan, Volkan (L) (Murat, Kaan, Burutay, Faik Samet, Mirza)

HOLLANDA: Keemink, Van Garderen, Plak, Ter Maat, Ter Horst, Parkinson, Andringa (L) (Van Der Ent, Koops, Nimir, De Weijer, Wiltenburg)

SETLER: 25-19, 25-20, 18-25, 21-25, 9-15

SÜRE: 123 dakika

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hollanda'ya 3-2 mağlup oldu
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