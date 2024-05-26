Messi gibiyim imzamı atarım

İlkin Aydın, 2015'te İlbank ile başladığı voleybol kariyerini Galatasaray'da sürdürüyor… 24 yaşında olmasına rağmen A Milli Takım formasıyla geçen yıl Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası şampiyonluğu
yaşadı. Bu ayın başında 1905 GSYİAD tarafından Galatasaray'da yılın kadın sporcusu
ödülüne layık görüldü… Biz de sarıkırmızılı takımın ve Türk voleybolunun parlayan yıldızı ile keyifli bir sohbet yaptık.
İCARDİ VE BARIŞ'LA TAKIMDAŞIZ
Galatasaray'da yılın sporcusu ödülünü aldın. Neler hissediyorsun?
Yöneticilerimin beni bu ödüle layık görmesi mutlu etti. Çok tecrübelendiğim, farklı bir konumda yer aldığım zor bir sezondu. İcardi ve Barış'la takımdaşız. Ödül töreninde birbirimizi kutladık. Galatasaray büyük bir aile. Biz de içinde mutlu ve huzurluyuz.
G.Saray'a imza atarken yönetimden isteğin oldu mu?
Ben sadece şunu sordum; 'İyi bir takım kuruyor muyuz?'
"Kuruyoruz" o zaman tamamdır. Çünkü ligde çok büyük bir ayrılık var. İlk 4 takım birbiriyle mücadele ediyor onun altındakiler de kendi aralarında mücadele ediyor. Galatasaray'ın büyük dediğimiz takımlar arasında yer alması, savaşabilmesi benim için çok önemli.
Nasıl sayılar senin karakterini anlatıyor?
Blok, servis ya da smaçtan gelen sayı?
Servisten aldığım sayıları çok seviyorum. Blok zaten çok farklı bir his ama en sevdiğim rakibin benim yapacağım şeyi beklemediği şeyleri yapmayı seviyorum. Messi gibi… Hem şaşırtmayı hem orada benimde bir payım olduğunu göstermek, imza atmak hoşuma gidiyor.
Önemli olan karşı tarafın zayıf noktalarını bulmak.
Mevkiinin en güzel yanı nedir?
Her işin ucundan tutmak gerekiyor. Servis, defans, hücum hepsine yardımcı olman gerek. En zor yanı bu. Ama keyfi de burada.
PSİKOLOJİK OLARAK GÜÇLÜYÜM
Eksik gördüğün yönlerin neler?
Tabii ki var, olmaz olur mu? İnsan her konuda kendini geliştirebilir. Zaman geçtikçe kazanılan tecrübeyle her şey çok daha iyi olabilir. Ben gelişimin durduğunu düşünenlerden değilim. Psikolojik olarak güçlü olduğumu düşünüyorum. Çünkü babam tarafından duygularımı kenara bırakmam öğretildi. Duygular işin içine girdiği zaman, beyni kullanmaya çalıştığımızda çalışmıyor.
HAYATIM FİLM OLSA OYNAYAMAM
Gençlere ne tavsiye edersin?
Çok ciddi iki sakatlık yaşadım. Bu
beni çok geriye götürdü. Dikkat eden
var mıdır bilmiyorum ama benim sol dizim ile sağ dizim eşit hareket kabiliyetine sahip değil.
Sevdiğiniz işi yapıyorsanız
çok çalışın. Genç kardeşlerime pes etmeyin diyorum.
Senin hayatından bir film çıkar mı, sen oynamak ister misin?
Şu an çıkar mı bilemiyorum ama
kariyerimin sonunda böyle bir şey olması
beni mutlu eder. Ama başrolde
oynama konusunda kararsızım. Çünkü
oynarken çok utanabilirim.
Çocuk yapmak, aile kurmak İlkin'in düşüncesinde nerede?
Bunların hiç birinde değilim, sadece
voleyboldayım ve evdeyim.
HİÇBİRİMİZ ROBOT DEĞİLİZ
Bazen oynamamak, uzak kalmak istediğin dönemler oluyor mu?
Hiçbirimiz robot değiliz. Su bulanıkken içindekini göremezsin
aslında,
durulduğunda cevap içindedir. Bu
sözü babam söylemişti. Öyle zamanlarda
izole olmak voleybolla alakasız
bir noktaya geçmek istiyorum. Sakince
geriden bakmak çözümü sağlıyor.
ESPRİLİ BİRİYİM, ŞENER ŞEN'İ BİLE GÜLDÜRDÜM
Işıl Alben gibi camianın simgesi olmak isterim. Bunun için büyük adımlar gerekli.
Türkiye ligi çok iyi bir lig. Süre almaya devam ettiğim sürece yurt dışı için gelecek bir planım yok.
Komik bir insan olduğumu söylüyorlar. Katıldığım bir etkinlikte Şener Şen yaptığım esprime gülmüştü.
Rekabet hayatımın her tarafında var. Benden 10 yaş küçük kardeşim ve eski bir sporcu olan babamla evde yemek masasında masa tenisi oynuyoruz o bile heyecanlı.
Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum ama yoğun antrenman ve maç programında okula yetişemiyorum.
8 sene piyano çaldım. Okulda konserler veriyordum. Konservatuvar sınavına girmişliğim de var.
PARİS'TE KÜRSÜ NEDEN OLMASIN
Olimpiyatlara az kaldı. Türkiye, kürsü yapabilecek mi?
Bunları konuşmak için çok erken. Henüz olimpiyatı çok düşünmemeye çalışıyorum. Geçen sene başlattığımız rüyayı devam ettirmek istiyoruz. Benim içimdeki hisler pozitif olumlu heyecanlı umarım güzel biter.