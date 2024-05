Messi gibiyim imzamı atarım

İlkin Aydın, 2015'te İlbank ile başladığı voleybol kariyerini Galatasaray'da sürdürüyor… 24 yaşında olmasına rağmen A Milli Takım formasıylayaşadı. Bu ayın başındaödülüne layık görüldü… Biz de sarıkırmızılı takımın ve Türk voleybolunun parlayan yıldızı ile keyifli bir sohbet yaptık.Yöneticilerimin beni bu ödüle layık görmesi mutlu etti. Çok tecrübelendiğim, farklı bir konumda yer aldığım zor bir sezondu. İcardi ve Barış'la takımdaşız. Ödül töreninde birbirimizi kutladık. Galatasaray büyük bir aile. Biz de içinde mutlu ve huzurluyuz.Ben sadece şunu sordum;"Kuruyoruz" o zaman tamamdır. Çünkü ligde çok büyük bir ayrılık var. İlk 4 takım birbiriyle mücadele ediyor onun altındakiler de kendi aralarında mücadele ediyor.Servisten aldığım sayıları çok seviyorum. Blok zaten çok farklı bir his amaÖnemli olan karşı tarafın zayıf noktalarını bulmak.Her işin ucundan tutmak gerekiyor. Servis, defans, hücum hepsine yardımcı olman gerek. En zor yanı bu. Ama keyfi de burada.Tabii ki var, olmaz olur mu? İnsan her konuda kendini geliştirebilir. Zaman geçtikçe kazanılan tecrübeyle her şey çok daha iyi olabilir. Ben gelişimin durduğunu düşünenlerden değilim. Psikolojik olarak güçlü olduğumu düşünüyorum. ÇünküÇok ciddi iki sakatlık yaşadım. Bubeni çok geriye götürdü. Dikkat edenvar mıdır bilmiyorum amaSevdiğiniz işi yapıyorsanızçok çalışın.Şu an çıkar mı bilemiyorum amakariyerimin sonunda böyle bir şey olmasıbeni mutlu eder. Ama başroldeoynama konusunda kararsızım. Çünküoynarken çok utanabilirim.Bunların hiç birinde değilim, sadecevoleyboldayım ve evdeyim.Hiçbirimiz robot değiliz.aslında,durulduğunda cevap içindedir. Busözü babam söylemişti. Öyle zamanlardaizole olmak voleybolla alakasızbir noktaya geçmek istiyorum. Sakincegeriden bakmak çözümü sağlıyor.Işıl Alben gibi camianın simgesi olmak isterim. Bunun için büyük adımlar gerekli.Türkiye ligi çok iyi bir lig. Süre almaya devam ettiğim sürece yurt dışı için gelecek bir planım yok.Komik bir insan olduğumu söylüyorlar. Katıldığım bir etkinlikte Şener Şen yaptığım esprime gülmüştü.Rekabet hayatımın her tarafında var. Benden 10 yaş küçük kardeşim ve eski bir sporcu olan babamla evde yemek masasında masa tenisi oynuyoruz o bile heyecanlı.Üsküdar Üniversitesi'nde okuyorum ama yoğun antrenman ve maç programında okula yetişemiyorum.8 sene piyano çaldım. Okulda konserler veriyordum. Konservatuvar sınavına girmişliğim de var.Bunları konuşmak için çok erken. Henüz olimpiyatı çok düşünmemeye çalışıyorum. Geçen sene başlattığımız rüyayı devam ettirmek istiyoruz. Benim içimdeki hisler pozitif olumlu heyecanlı umarım güzel biter.