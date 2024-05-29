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Giriş Tarihi: 30.5.2024 00:51

Filenin Sultanları, Almanya’yı mağlup etti

Filenin Sultanları, Almanya’yı mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2’nci haftasının ilk maçında Almanya’yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26’lık skorlarla 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 2'nci haftasının ilk maçında Almanya'yı 25-20, 20-25, 9-25 ve 24-26'lık skorlarla 3-1 mağlup etti. Maçın en skorer oyuncusu 23 sayıyla Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, organizasyonda çıktığı 5'inci maçında 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 10'a yükseltti.

Filenin Sultanları, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nin 2'nci haftasında kalan maçlarında Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşı karşıya gelecek. Sırbistan mücadelesi 31 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da oynanacak.

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Filenin Sultanları, Almanya’yı mağlup etti
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