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Giriş Tarihi: 17.6.2024

Filenin Sultanları’nın rakibi Polonya oldu

Filenin Sultanları’nın rakibi Polonya oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Brezilya'ya 3-0 yenildi. Önceden finalleri garantileyen Filenin Sultanları, turnuvanın grup aşamasını 8 galibiyet-4 mağlubiyetle tamamladı. Bu mağlubiyetle milliler, 383.93 puandan 374.27'ye gerileyerek Brezilya'dan (399.59) zirveyi alma fırsatını tepti. Aramızdaki fark 25.37'ye yükseldi. Ay-Yıldızlı ekibimiz, çeyrek finalde Polonya ile eşleşti. Tayland'ın ev sahipliğinde Bangkok'ta düzenlenecek organizasyonda çeyrek final müsakabalarının tarihleri 20-21 Haziran olarak açıklandı. Diğer eşleşmeler şu şekilde: Brezilya- Tayland, Çin-Japonya, İtalya-ABD.
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Filenin Sultanları’nın rakibi Polonya oldu
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