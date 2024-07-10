Hastalığıma da çare olmadı!

Fransa'da 26 Temmuz'da başlayacak Paris Olimpiyatları'na sadece 16 gün kala
Türkiye, madalya
umudu sporcularından
Rıza Kayaalp'ten
gelen haberin şaşkınlığını
yaşıyor. 5 Dünya, 12 Avrupa Şampiyonluğu bulunan, son Tokyo Olimpiyatları'nda bronzda kalan efsane güreşçimizin
olimpiyatlardan men
edilmesi gündeme bomba
gibi düştü. 34 yaşındaki sporcu, 24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerine
tek eksik olan olimpiyat
altınını eklemek için hazırlanırken
kullandığı ilaçta yasaklı madde
tespit edildiği için oyunlardan men
edildi. Kulak çınlaması ve baş ağrısı için kulüp doktorunun önerisi ile başladığı
tedavi sürecinde kullandığı
ilaç nedeniyle başına gelen olayın
şokunda olan efsane güreşçimiz SABAH Spor
'a yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca en çok titizlendiğim konu, olimpiyatlara kısa bir süre kala beni buldu. Kullandığım ilaç hastalığıma çare de olmadı. Tüm emeklerim heba oldu. Mahkeme sürecinde olduğu için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten olayın şokundayım"
dedi.
BİLEREK OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK AHMAKLIK
RIZA
Kayaalp için kulübünden de bir açıklama geldi. ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi. "Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir" başlıklı paylaşımında Arslan, "Özellikle sosyal medyadaki yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır" ifadelerini kullandı.