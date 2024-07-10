Hastalığıma da çare olmadı!

Fransa'daTürkiye, madalyaumudu sporcularındanRıza Kayaalp'tengelen haberin şaşkınlığınıyaşıyor.olimpiyatlardan menedilmesi gündeme bombagibi düştü.tek eksik olan olimpiyataltınını eklemek için hazırlanırkenkullandığı ilaçta yasaklı maddetespit edildiği için oyunlardan menedildi.tedavi sürecinde kullandığıilaç nedeniyle başına gelen olayınşokunda olan efsane güreşçimiz'a yaptığı açıklamada,dedi.Kayaalp için kulübünden de bir açıklama geldi. ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, "Mesleki bir hata neticesinde temiz spor kariyeri lekelenmek istenen sporcumuzun, ABB ASKİ Spor olarak her şekilde yanında olduğumuzu bilmenizi isteriz" dedi. "Rıza Kayaalp bu ülkenin gurur meselesidir" başlıklı paylaşımında Arslan, "Özellikle sosyal medyadaki yalan ve asılsız iddialara asla izin vermeyeceğiz. Dünya güreşi için bu denli önemli ve profesyonel bir ismin, bilerek ve isteyerek yasaklı madde kullandığını düşünmek en hafif haliyle ahmaklıktır" ifadelerini kullandı.