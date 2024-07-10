Rıza Kayaalp şok haber sonrası SABAH Spor'a konuştu: "Tam anlamıyla şoktayım"

5 Dünya, 12 Avrupa Şampiyonluğu bulunan, son Tokyo Olimpiyatları'nda bronzda kalan efsane güreşçimizin olimpiyatlardan men edilmesi gündeme bomba gibi düştü. 34 yaşındaki sporcu, 24 yıllık başarı dolu temiz spor kariyerine tek eksik olan olimpiyat altınını eklemek için hazırlanırken kullandığı ilaçta yasaklı madde tespit edildiği için oyunlardan men edildi. Kulak çınlaması ve baş ağrısı için kulüp doktorunun önerisi ile başladığı tedavi sürecinde kullandığı ilaç nedeniyle başına gelen olayın şokunda olan efsane güreşçimiz SABAH Spor'a yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca en çok titizlendiğim konu, olimpiyatlara kısa bir süre kala beni buldu. Kullandığım ilaç hastalığıma çare de olmadı. Tüm emeklerim heba oldu. Mahkeme sürecinde olduğu için fazla bir şey söylemek istemiyorum. Zaten olayın şokundayım" dedi.