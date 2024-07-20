Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu
Giriş Tarihi: 20.7.2024 16:06

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ilk yarışı birinci sırada tamamladı.

AA
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya’da birinci oldu

Çekya'nın Most kentinde 4 bin 212 metre uzunluğundaki pistte gerçekleştirilen hafta sonunun ilk yarışına Toprak Razgatlıoğlu, pole pozisyonunda başladı. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. durağında 22 turdan oluşan yarışı birinci sırada bitirerek üst üste 7'nci zaferini kazandı.

Yarışı İtalyan sporcun Danilo Petrucci ikinci, vatandaşı Andrea Iannone ise üçüncü sırada tamamladı. Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 266 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 210 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda hafta sonunun ikinci yarışı, yarın yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'da birinci oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA