Paris’te Türkler tarih yazacak!

ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye için ilklere sahne olacağını belirtti. Olimpiyatlardaki 100. yılımız olacağına vurgu yapan Bak, şu ifadeleri kullandı: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzüncü yılında, 102 sporcuyla temsil edileceği Paris 2024'te tarihi anlara tanıklık edilecek. Sporcularımız;Türkiye'nin spor alanında yükselişini hep birlikte izliyoruz ve daha büyük kazanımlar elde etmek için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz."