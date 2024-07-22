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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Paris’te Türkler tarih yazacak!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 26 Temmuz-11 Ağustos arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Türkiye için ilklere sahne olacağını belirtti. Olimpiyatlardaki 100. yılımız olacağına vurgu yapan Bak, şu ifadeleri kullandı: "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcularımızın büyük başarılar kazanacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki yüzüncü yılında, 102 sporcuyla temsil edileceği Paris 2024'te tarihi anlara tanıklık edilecek. Sporcularımız; güreşten, boksa, judodan, küreğe, cimnastikten, modern pentatlona ve eskrime kadar pek çok farklı branşlarda bizlere ilkleri yaşatacak. Türkiye'nin spor alanında yükselişini hep birlikte izliyoruz ve daha büyük kazanımlar elde etmek için yılmadan, yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz."
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Paris’te Türkler tarih yazacak!
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