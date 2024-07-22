Toprak Razgatlıoğlu’ndan 10 numara birincilik!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı da kazanarak üst üste 10. zaferine imza attı ve liderliğini sürdürdü. İlk önce superpole yarışına çıkıp damalı bayrağı ilk sırada gören milli sporcu, şampiyonanın 6. durağının son yarışında da bitiş çizgisini en önde geçti.27 yaşındaki isim, Dünya Superbike Şampiyonası'nınayaklarındaki yarışları kazanarak büyük başarı elde etti.