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Giriş Tarihi: 22.7.2024

Toprak Razgatlıoğlu’ndan 10 numara birincilik!

Toprak Razgatlıoğlu’ndan 10 numara birincilik!
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı da kazanarak üst üste 10. zaferine imza attı ve liderliğini sürdürdü. İlk önce superpole yarışına çıkıp damalı bayrağı ilk sırada gören milli sporcu, şampiyonanın 6. durağının son yarışında da bitiş çizgisini en önde geçti. Çekya'daki üç yarışı da kazanan ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, superpole ile birlikte üst üste 10. kez birinci oldu. 27 yaşındaki isim, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı ayaklarındaki yarışları kazanarak büyük başarı elde etti.
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Toprak Razgatlıoğlu’ndan 10 numara birincilik!
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