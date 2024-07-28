Buse Naz Çakıroğlu: 9 Ağustos’u bir kenara not edin

Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalyada kaldığı için döktüğü gözyaşları hepimizin içini burkmuştu… Elde ettiği tarihi bir başarı olmasına rağmen o sevinmek yerine, kaçırdığı şampiyonluğun hüznünü yaşamayı tercih etmişti. Milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris'te işi şansa bırakmamaya kararlı. Hedefe o kadar konsantre ki madalya töreninin tarihini büyük hedef için kafasına yazmış, planlarını ona göre yapmış... Hedefi sorulduğunda verdiği cevap, istediği madalyanın rengi kadar net; "Tek düşüncem 9 Ağustos'ta altın madalyayı almak için kürsünün ilk basamağına çıkmak ve İstiklal Marşımızı büyük bir coşku ile okutmak." Bu sene Dünya ve Avrupa Şampiyonaları'nda kürsünün en üstünü gören Çakıroğlu, koleksiyonundaki tek eksik parça olan olimpiyat altınını işte bu kadar kararlı.

KOMŞULARLA ÇAY PARTİSİ

Başarısında annesi Duygu Çakıroğlu'nun büyük payı olduğunu belirtip bu yolculukta ailenin önemine vurgu yapan Buse, "Onların sadece biz değil herkes tarafından değer görmesi çok önemli. Komşularımız anneme hep beni soruyormuş, beni görmek istiyorlarmış. Antrenmanlar nedeniyle onları göremiyorum ama olimpiyatlar sonrası komşularla bir çay partisi yapacağız" dedi.

"BENİM KIZIM KEŞKEYE YER BIRAKMAYI SEVMEZ"

P&G Türkiye, spor kültürünü yaygınlaştırmak ve çocukları spora teşvik etmek amacıyla 2014 yılında "Olimpik anneler" adıyla başlattığı projesini "Yıldız anneler" olarak değiştirirken, destek verdiği anne sayısını da 47'ye yükseltti. Duygu Çakıroğlu da o gururlu annelerden biri. Duygu Hanım'a "Bir şampiyon kolay yetişiyor mu?" diye sorduk… Cevabı, "Hiç kolay yetişmiyor. Tüm sporcu anneleri adına aynı şeyi söyleyebilirim herkes aynı şeyleri yaşıyordur muhtemelen. Sakatlıklar olduğunda Buse Naz'ın pes etmeyen bir yapısı var. Her düşüşün sonunda oradan kalkmasını çok iyi biliyor. Ona göre gayret ediyor, bilinçli bir şekilde ayağa kalkıyor ama zor bir süreç oluyor tabii ki. Başarıya odaklı bir sporcu. Keşkeye yer bırakmayacak şekilde antrenmanlarını yürüttüğü için bu dönemler onun için yorucu oluyor" oldu.

YEMEKLER KALORİ HESABINA GÖRE

Duygu Hanım'a, "Buse Naz'ı mutlu etmek için ona güzel yemekler yapıyor musunuz?" diyoruz. Cevabı, "Yemesine, içmesine dikkat ediyoruz. Kilo alıp vermemesi gerekli. Birlikte çalıştığı bir beslenme uzmanı var. Onun verdiği listeye göre yemeklerimizi yapıyoruz" oluyor. "Her anne gibi evleneceği günün hayali var mı?" sorumuza ise, "Hayalleri, hedefleri var. O da bir gün olacaktır ama hem Buse Naz için hem de tüm çocuklarımız için tek bir dileğim var, Allah iyi insanlarla karşılaştırsın" diye yanıt veriyor.

BOKS, BUSE'LERLE ARTIK TERCİH EDİLİYOR

Küçük bir kız çocuğu boks gibi zor bir spora başlarken ne gibi endişeler yaşadınız?" dediğimizde Duygu Hanım'dan o yol gösterici ifadeler geldi: "Endişelerim tabii ki vardı. Boks erkek egemenliği altındaki bir spor branşıydı. Bir kız çocuğu olarak ileri taşıyabilecek miydi? Eğitimi aksayacak mıydı? O zaman kadın boksu da bilinen bir branş değildi. Ama son olimpiyatlarda iki Buse Naz'ın başarılarıyla zirve yaptı. Artık tercih edilen bir branş haline geldi. Bizim için muammaydı ama önemli olan sizin çocuğunuzun bunu ne kadar istemesi ve gayreti göstermesi. O yüzden dışardaki sözlere çok takılırsak ilerleyemeyeceğimizi düşündük. Bizin için düşüncesini takdir ettiğimiz kişilerin söylediği güzel sözler önemliydi. Herkes her şey için konuşabilir, bunu biz değiştiremeyiz zaten. İyi, güzel olan şeyleri yürütmek bizim gayemiz. Bugün geldiğimiz noktada iyi yaptığımızı görüyoruz."