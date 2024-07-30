Novak Djokovic Nadal’ı ezdi geçti

Paris 2024 tenis tek erkekler ikinci tur maçında Novak Djokovic ile Rafael Nadal, Philippe-Chatrier kortunda karşı karşıya geldi.Sırp tenisçi, böylece Nadal karşısındaki üstünlüğünü 31-29'a taşıdı. İkili, olimpiyat oyunlarında daha önce Pekin 2008 yarı finalinde kozlarını paylamış, Djokovic'i deviren Nadal daha sonra altın madalyaya uzanmıştı.Rafael Nadal ise çiftlerde Alcaraz ile yoluna devam edecek.