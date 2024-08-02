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Giriş Tarihi: 2.8.2024 13:36 Son Güncelleme: 2.8.2024 13:55

Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1.92m'lik atlayışıyla finalde yarışmaya hak kazandı.

Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, kadınlar yüksek atlama elemeleri gerçekleştirildi.

Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1,92 metrelik derecesiyle elemeleri 8'inci sırada tamamladı ve finale yükselmeyi başardı.

Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olan Buse Savaşkan, 4 Ağustos Pazar günü madalya mücadelesine çıkacak.

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Buse Savaşkan 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda finale yükseldi
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