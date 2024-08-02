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Giriş Tarihi: 2.8.2024 11:52

Elis Özbay, Paris 2024'ü 22'inci sırada tamamladı

Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçimiz Elis Özbay, kadınlar tek çifte D finalinde 7:46.95'lik derecesiyle 4. sırayı alırken olimpiyat oyunlarını 22. sırada tamamladı.

Elis Özbay, Paris 2024’ü 22’inci sırada tamamladı
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Elis Özbay, Paris 2024'ü 22'inci sırada tamamladı
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