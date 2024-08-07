Sümeyye Boyacı: Paris’te en büyük hedefim, ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak

İngiltere'nin Manchester kentinde geçen yıl yapılan şampiyonada milli yüzücü Sümeyye Boyacı, kadınlar S5 kategorisinde 43.32'lik derecesiyle bronz madalya kazanırken, 2024 Paris Oyunları'na kota almaya hak kazandı. Şampiyonanın sona ermesinin ardından olimpiyat hazırlıklarını başlatan Boyacı, Trabzon'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayıp memleketi Eskişehir'e döndü. Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün Paralimpik Takımı milli yüzücüsü Sümeyye Boyacı, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıklarını Eskişehir Yenikent Olimpik Yüzme Havuzunda sürdürüyor.

Manchester'da yaptığı derecenin Paris Olimpiyatları'nda üstüne çıkmak istediğini belirten Boyacı, olimpiyatlara günde bazen iki bazense üç antrenman yaparak çok sıkı hazırlandığını söyledi. 2024 Paris Olimpiyatları için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Boyacı, "Antrenmanlarımız çok yoğun ve yorucu geçiyor ama işin sonunda ülkemize olimpik ve paralimpik oyunlarda temsil etmek olduğu için biz bu zorluktan keyif alıyoruz. Antrenmanlarımız iki saat, antrenman öncesi yaptığımız havuz dışı çalışmalarımız ise 1 saat sürüyor. Yani totalde günün 6 saati aktif olarak çalışmakla geçiyor" dedi.

24 Ağustos'ta Paralimpik Milli Takım kafilesi ile birlikte Paris'e gideceklerini anlatan Boyacı, "Öncelikle ben zaten Eskişehirli olmaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Antrenörüm, kulübüm, belediyemiz, valiliğimiz kısacası tüm Eskişehir'in desteklerini ben yarışlarımda dualarıyla her zaman hissediyorum. Paris'te en büyük hedefim, ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve ülkem için en iyisi de benim yapacağım en iyi derece" şeklinde konuştu.

Milli Paralimpik Yüzme Takımı Başantrenörü Mehmet Bayrak da başarılı performansı devam ettirmenin ve o seviyede kalmanın önemli olduğunu kaydederek, "Çalışmalarımızı 2020 Tokyo Olimpiyatlarından beri çok yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Hiçbir zaman ara vermedik. Bu süreç içerisinde Sümeyye'nin bir kronik sakatlığı mevcut. Buna rağmen devamlı olarak antrenmanlarda kalmaya çalıştık. Ta ki geldiğimiz noktada Paris Olimpiyatlarına şu anda hazırız. Performansımız şu anda, Sümeyye bu yıl içerisinde hiç olmadığı kadar form kapasitesini yükseltti. Şu anda ondan en iyi derecesini yapmasını bekliyoruz. Tek temennimiz ülkemiz adına oradan bir derece çıkartabilmek" dedi.

VALİ AKSOY, ZİYARET ETTİ

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sümeyye Boyacı'yı 2024 Paris Paralimpik Oyunları antrenmanını gerçekleştirdiği Yenikent Olimpik Yüzme Havuzunda ziyaret etti. Eskişehir İl Gençlik Spor Müdürü Osman Ercan ve beraberindeki heyetle birlikte antrenmanı izleyen Vali Aksoy, Sümeyye Boyacı'ya başarılar diledi. Boyacı'nın büyük bir kararlılıkla antrenmanlarına devam ettiğini belirten Vali Aksoy, "Temennimiz Paris'te ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi ve madalya ile ülkemize dönmesi oldukça önemli. Diğer benzer gençlerimize de örnek oluşturabilecek bir başarı yakaladı. Bu anlamda da kendisini kutluyorum. Başarılarının devam etmesini diliyorum. Bizde kendisine moral olsun vermek için bugün özellikle ziyaret ettik ve başarı dileklerimizi ilettik" şeklinde konuştu.

7-24 Ağustos tarihleri arasında Antalya ve Ankara'da son etap hazırlık kamplarını gerçekleştirecek olan Paralimpik Milli Takım kafilesi, 2024 Paris Paralimpik Oyunları için 24 Ağustos'ta Paris'e hareket edecek. Sümeyye Boyacı, 29-30 Ağustos tarihlerinde 200 ve 100 metre serbest stilde yarışacak. 3 Eylül'de 50 metre sırtüstünde yarışacak olan Boyacı, 6 Eylül'de 50 metre kelebek stili yarışla 2024 Paris Paralimpik Oyunlarını tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI