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Giriş Tarihi: 17.8.2024 20:43

Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

AA
Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!
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Türkiye U20 Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonu oldu!
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