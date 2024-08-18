Genç sultanlar Avrupa şampiyonu

Voleybol kadınlarda gençlerden tarihi başarı geldi. U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek kupayı Türkiye'ye getirdi. Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 9'da 9 yapan Ay-Yıldızlılar, namağlup Avrupa şampiyonu oldu.
İlk seti 22-25 kaybeden milliler, ikinci ve üçüncü setleri 25-16 ve 25-19 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti ise İtalyanlar 25-17 aldı. Büyük çekişmenin yaşandığı son seti 15-11 üstün kapatan Genç Sultanlar,
Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. Şampiyonada Milli Takım'dan Safronova "En İyi Smaçör", Dilay Özdemir "En İyi Pasör" ve "En Değerli Oyuncu (MVP)" ödüllerinin sahibi oldu.