Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Genç sultanlar Avrupa şampiyonu
Giriş Tarihi: 18.8.2024

Genç sultanlar Avrupa şampiyonu

Voleybolun genç kızları tarihi bir zafere imza attı. U20 Kadın Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya’yı yenerek namağlup kupanın sahibi oldu

Genç sultanlar Avrupa şampiyonu
Voleybol kadınlarda gençlerden tarihi başarı geldi. U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek kupayı Türkiye'ye getirdi. Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda 9'da 9 yapan Ay-Yıldızlılar, namağlup Avrupa şampiyonu oldu. İlk seti 22-25 kaybeden milliler, ikinci ve üçüncü setleri 25-16 ve 25-19 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti ise İtalyanlar 25-17 aldı. Büyük çekişmenin yaşandığı son seti 15-11 üstün kapatan Genç Sultanlar, Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. Şampiyonada Milli Takım'dan Safronova "En İyi Smaçör", Dilay Özdemir "En İyi Pasör" ve "En Değerli Oyuncu (MVP)" ödüllerinin sahibi oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç sultanlar Avrupa şampiyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA