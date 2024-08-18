Genç sultanlar Avrupa şampiyonu

Voleybol kadınlarda gençlerden tarihi başarı geldi. U20 Kadın Milli Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek kupayı Türkiye'ye getirdi.İlk seti 22-25 kaybeden milliler, ikinci ve üçüncü setleri 25-16 ve 25-19 kazanarak 2-1 öne geçti. Dördüncü seti ise İtalyanlar 25-17 aldı. Büyük çekişmenin yaşandığıAvrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı.