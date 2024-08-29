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Giriş Tarihi: 29.8.2024 11:05

Türkiye Motosiklet Federasyonunun yeni başkanı Ogün Baysan oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunda başkanlık görevine Ogün Baysan getirildi.

AA
Türkiye Motosiklet Federasyonunun yeni başkanı Ogün Baysan oldu

Federasyonun açıklamasına göre, Bekir Yunus Uçar'ın vefatı nedeniyle toplanan yönetim kurulunun yaptığı oylama sonucunda Ogün Baysan yeni başkan oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baysan, Uçar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bekir başkanımızın vefatı camiamızı derinden üzdü. Bundan sonraki süreçte aynı çizgimizde motosiklet sporunu daha ileriye taşımak için yolumuza devam edeceğiz. Yönetim kurulu arkadaşlarıma beni bu göreve layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Motosiklet Federasyonunun yeni başkanı Ogün Baysan oldu
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