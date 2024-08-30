Helal olsun size

Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda tarihi bir başarıya imza attık. Para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında göğsümüzü kabarttı. 704 puan toplayan sporcumuz ilk sırayı aldı. Bununla da yetinmeyen Öznur Cüre Girdi hem dünya hem de paralimpik oyunlar rekorunu kırmayı başardı.
Golbol Kadın Milli Takımımız ise ilk maçında Brezilya ile 3-3 berabere kaldı. Son iki paralimpik oyunları şampiyonu Ay-Yıldızlılar, Tokyo 2020'de 4. olan Brezilya ile karşılaştı. İlk yarısı 2-2 biten maçın ikinci devresinde birer gol daha çıkarken mücadele 3-3 tamamlandı. Tekvandoda ise Ali Can Özcan, K44 58 kiloda gümüş madalya kazandı. Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı.