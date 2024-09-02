Abdullah’tan Avrupa rekoru

PARİS2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi yüksek atlama branşında temsil eden Abdullah Ilgaz, elde ettiği başarıyla yüzümüzü güldürdü.Organizasyonu 4'üncü tamamlayan Ilgaz, 2.00m'lik dereceyle üçüncülüğü alan Georgii Margiev'in arkasında yer alarak kıl payı madalyayı kaçırdı.Milli atlet Ilgaz, Notwill'de yapılan yarışta 1.93 cm atlayarak paralimpik oyunları barajını geçmişti. Para yüzücü Umut Ünlü ise erkekler SM3 150 karışık finalinde 3.18.00'lık derecesiyle 6. oldu.PARALİMPİK Oyunları'nda para masa tenisi class 3 kategorisinde mücadele eden Hatice Duman, organizasyondan erken elendi. Tek kadınlar WS3 turunda İtalya'dan Carlotta Ragazzini ile çekişmeli bir yarış veren başarılı sporcu, karşılaşmayı 3-2 kaybetti ve paralimpik oyunlarına son 16 turunda veda etti.