Ferrari’nin 5 yıllık Monza hasreti bitti!

Formula 1'de Ferrari, kendi evinde 5 yıl sonra kazanıp İtalyanları çoşturdu. 'Hız Tapınağı'
lakabını alan İtalya'nın Monza pistinde dün yapılan yarışta, Charles Leclerc ilk sırayı alırken ardından ise iki McLaren pilotu Piastri (+2.664) ve Norris (+6.153) sıralandı.
Sürücüler klasmanında lider durumdaki Verstappen'in 6. tamamladığı yarış sonrasında Ferrari taraftarlarının tribünlerde büyük coşkusu vardı. 53 turluk yarış sonrasında kariyerinin 7. galibiyetine ulaşan Monaco doğumlu sürücü, "Bu sezon yükselişler ve düşüşler arasında kalp krizi gibiydi. Ancak yükseliş çok güzel. 2019'daki gibi yine evimizde kazanıyoruz"
sözleriyle de duygularını paylaştı.