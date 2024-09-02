Ferrari’nin 5 yıllık Monza hasreti bitti!

Formula 1'de Ferrari, kendi evinde 5 yıl sonra kazanıp İtalyanları çoşturdu.lakabını alan İtalya'nın Monza pistinde dün yapılan yarışta,Sürücüler klasmanında lider durumdaki Verstappen'in 6. tamamladığı yarış sonrasında Ferrari taraftarlarının tribünlerde büyük coşkusu vardı. 53 turluk yarış sonrasında kariyerinin 7. galibiyetine ulaşan Monaco doğumlu sürücü,sözleriyle de duygularını paylaştı.