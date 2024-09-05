Ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Catalina Kanalı’nı yüzerek geçecek

23 yaşındaki Türkoğlu, Vestel sponsorluğunda gerçekleştireceği ilk geçişiyle "Oceans Seven" parkurlarının dördüncüsünü tamamlamayı ve "Triple Crown of Open Water Swimming" ünvanını kazanan en genç Türk sporcu olmayı hedefliyor. Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı ve Cook Boğazı geçişlerini başarıyla tamamlayan Türkoğlu, Cebelitarık Boğazı, Kaiwi Kanalı ve Tsugaru Boğazı geçişlerini de 5 yıl içinde bitirip Guinness rekoru kırmayı amaçlıyor.

Türkoğlu, 2022'de Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu ünvanını kazanmasının ardından, 2023'te Kuzey Kanalı'nı 11 saat 48 dakikada geçen ilk Türk kadını ve en genç Türk sporcu olmuştu. Mart 2024'te Yeni Zelanda'da Cook Boğazı'nı zorlu koşullar altında 7 saat 21 dakikada geçen Türkoğlu, bu kanalı geçen en genç Türk sporcu ünvanını elde etmişti. Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, Türkoğlu'na destek vermekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Uylukçuoğlu, "Çeyrek asırdan uzun süredir sporu destekleyen, ülkemizde spor sponsorlukları alanında öncü rol üstlenen Vestel olarak, açık deniz yüzücümüz Aysu Türkoğlu'nu desteklemekten gurur duyuyoruz. Aysu'nun gençlerimize örnek teşkil eden mücadeleci ruhunu, azmini ve fedakar çalışmalarını gururla izliyoruz. Kendisine, hedeflerine giden yolda önemli bir dönemeç olan Catalina Kanalı serüveninde başarılar diliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu da "Gece gündüz demeden büyük bir adanmışlıkla çalıştığım Oceans 7 parkurlarından Catalina Kanalı için hazırım. Arkamdaki güçlü destek ile saatler boyunca kulaçlarımı, şanlı bayrağımızı bu sefer de Los Angeles ABD'de de kaldırmak için atacağım" ifadelerini kullandı.