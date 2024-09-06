Rabia Kayahan ve Şükriye Yılmaz, SABAH Spor’a konuştu: Kredi çektim, dünya şampiyonu oldum

Küçük yaşlarda babasının yanında sebze kasalarını kaldıra kaldıra kendini geliştirdiğini söyleyen Rabia Kayahan, "8 senedir emek veriyorum ve bu yıl Moldova'da düzenlenen turnuvaya kredi çekerek gitmek zorunda kaldım.
Maddi olarak çok sıkıntılı bir dönemdeydik ama babam her türlü zorluğun üstesinden gelerek beni turnuvaya gönderdi. Babam, "Her türlü yanındayım ve bunu karşılayacağım" dedi. Kredi çekerek gittim ve dünya şampiyonu oldum. Babamın yüzünü kara çıkarmadım"
şeklinde konuştu.
ANNEME SÖZÜMÜ TUTTUM
Annesine vermiş olduğu sözü yerine getirmek için çaba sarf ettiğini kaydeden Kayahan, "2019'da annemi kaybettim. Annemden 15 gün sonra dünya şampiyonasına gittim, 2'nci oldum. O gün benim için dönüm noktası oldu. Döktüğüm alın terinin karşılığını 2024 yılında aldım. Anneme vermiş olduğum sözü tuttum" dedi.
İYİ Kİ RİSK ALMIŞIM
55 kiloda zirveye çıkan Şükriye Yılmaz, BESYO mezunu olduğunun altını çizerek duygularını şöyle paylaştı: "Ortaokulda İmam hatip mezunuyum. Okulda ve dışarıda ferace, spor salonunda eşofman giyiniyordum. Bana 'Sen kapalısın yapamazsın'
dediler. Kulaklarımı tıkadım. Ailemden gizli bilek güreşi çalışarak yarışlara gittim.
Risk aldım ama ikinci oldum. İyi ki o gün o riski almışım . Türk bayrağını açtırınca tüylerimiz diken diken oluyor."