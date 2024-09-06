Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı

Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

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Talihsiz bir sakatlık geçiren milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kazananın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Toprak; yaptığı paylaşımda, 'Mesajlarınız için teşekkür ederim şuan iyiyim kontrol altında tutuyorlar tekrardan herkese teşekkür ederim' notunu düştü.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek.

Bu sezon üst üste 13 yarış kazanan sporcu rekoruna imza atan Toprak, pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasında 92 puan fark bulunuyor.