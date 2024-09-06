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Giriş Tarihi: 6.9.2024 18:29 Son Güncelleme: 6.9.2024 21:23

Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı. Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Milli sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

AA
Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı

Hafta sonu şampiyonadaki liderlik avantajını korumak için piste çıkacak olan Red Bull sporcusu ROKiT BMW Motorrad takımı pilotu Toprak, serbest antrenman seansı sırasında aracının kontrolünü kaybederek yere düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına çıktı.

Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

PAYLAŞIM YAPTI

Talihsiz bir sakatlık geçiren milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, geçirdiği kazananın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Toprak; yaptığı paylaşımda, 'Mesajlarınız için teşekkür ederim şuan iyiyim kontrol altında tutuyorlar tekrardan herkese teşekkür ederim' notunu düştü.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül'de Fransa'daki 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek.

Bu sezon üst üste 13 yarış kazanan sporcu rekoruna imza atan Toprak, pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini sürdürürken en yakın takipçisi Nicolo Bulega ile arasında 92 puan fark bulunuyor.

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Toprak Razgatlıoğlu kaza yaptı
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