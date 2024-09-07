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Giriş Tarihi: 7.9.2024

Filistin’e armağan olsun

Üst üstü 3.kez şampiyon olan Golbol Milli Takımı‘nda Fatma Gül, “Altın madalyamız Gazze’de şehit düşen Müslüman kardeşlerimize armağan olsun” dedi

Filistin’e armağan olsun
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazanıp tarihi bir başarıya imza atan Golbol Kadın Milli Takımı yurda döndü. Coşkulu bir şekilde karşılanan şampiyonlar, Türkiye'ye altınla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Efsane maçlar çıkardıklarını ifade eden oyunculardan Fatma Gül Güler, "Çok heyecanlıydı, çok gurur vericiydi. İsrail ile final maçına çok ayrı bir bayrak tutkusu ile çıktık. Kazanacağımızı çok iyi biliyorduk. O içimizdeki his, o bayrak sevgisiyle ilgiliydi. Allah'ın yardımıyla kazandık. Biz şampiyon olduktan sonra söylemiştik Filistin'de Gazze'de şehit düşen, Müslüman kardeşlerimize armağan etmek istiyorum" diye konuştu.
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Filistin’e armağan olsun
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