Filistin’e armağan olsun

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalya kazanıp tarihi bir başarıya imza atan Golbol Kadın Milli Takımı yurda döndü.
Coşkulu bir şekilde karşılanan şampiyonlar, Türkiye'ye altınla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Efsane maçlar çıkardıklarını ifade eden oyunculardan Fatma Gül Güler, "Çok heyecanlıydı, çok gurur vericiydi. İsrail ile final maçına çok ayrı bir bayrak tutkusu ile çıktık.
Kazanacağımızı çok iyi biliyorduk. O içimizdeki his, o bayrak sevgisiyle ilgiliydi. Allah'ın yardımıyla kazandık. Biz şampiyon olduktan sonra söylemiştik Filistin'de Gazze'de şehit düşen, Müslüman kardeşlerimize armağan etmek istiyorum"
diye konuştu.