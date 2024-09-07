Filistin’e armağan olsun

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda İsrail'i 8-3 yenerek üst üsteCoşkulu bir şekilde karşılanan şampiyonlar, Türkiye'ye altınla döndükleri için mutlu olduklarını söyledi. Efsane maçlar çıkardıklarını ifade eden oyunculardan Fatma Gül Güler,Kazanacağımızı çok iyi biliyorduk. O içimizdeki his, o bayrak sevgisiyle ilgiliydi. Allah'ın yardımıyla kazandık.diye konuştu.