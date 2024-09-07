Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Milli judocu İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazandı!
Giriş Tarihi: 7.9.2024 21:02 Son Güncelleme: 7.9.2024 21:16

Milli judocu İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazandı!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalya kazandı

AA
Milli judocu İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazandı!

MİLLİ para judocu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judo branşında milli para judocu İbrahim Bölükbaşı, erkekler J2 +90 kilo finalinde Gürcistan'dan Revaz Chikoidze ile karşı karşıya geldi. Rakibini mağlup eden Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu.

BAKTAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yaptığı paylaşımla milli sporcuyu tebrik etti. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Bakan Bak, "Tarih yazıyoruz tarih. Paris 2024'te şanlı bayrağımızı bir kez daha en yükseğe çıkardın İbrahim. Tüm Türkiye seninle gurur duyuyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Milli judocu İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA