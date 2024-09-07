Umut’tan tarihi zafer

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız dün de madalya yağmurunu sürdürdü. Yüzme branşında ülkemizi temsil eden Umut Ünlü, erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında şampiyon oldu. Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 44.83'lük derecesiyle altın madalya alarak Türk spor tarihe geçti. Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.
Türkiye, organizasyondaki 4'üncü altınını alırken oyunlar tarihindeki en fazla altın madalya sayısına ulaştı.
SEVİLAY&HAKAN'DAN İLK
Yüzme yarışlarında milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti. Öztürk, finali 43.70'lik zamanıyla 3. sırada bitirerek bronz madalya aldı. Henüz 17 yaşında Tokyo 2020'de 50 metre sırtüstünde bronz alarak ilki başaran milli sporcu, Paris 2024'ü de boş geçmedi ve tarihi başarıya imza attı. 20 yaşındaki sporcu, Türkiye'ye yüzmedeki ikinci madalyasını getirdi.
Aynı yarıştaki bir diğer milli sporcumuz Sümeyye Boyacı ise 49.67'lik zamanıyla finali 7. sırada bitirdi. Tekerlekli sandalye eskrimde de Hakan Akkaya
tarih yazdı. Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında mücadele eden milli sporcumuz, erkekler Epe A kategorisinde İtalyan rakibi E.Lambertini'yi 15-13 mağlup ederek bronzun sahibi oldu. Bu başarı hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu.
Kadınlar Uzun Atlama T20 sınıfında ise Fatma Damla Altın,
5.73 atlayışıyla kariyerinin en iyi derecesini elte etti ve bronz madalyaya uzandı.