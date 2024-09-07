Umut’tan tarihi zafer

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız dün de madalya yağmurunu sürdürdü. Yüzme branşında ülkemizi temsil eden Umut Ünlü, erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında şampiyon oldu. Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut, 44.83'lük derecesiyle altın madalya alarak Türk spor tarihe geçti.Türkiye, organizasyondaki 4'üncü altınını alırken oyunlar tarihindeki en fazla altın madalya sayısına ulaştı.Yüzme yarışlarında milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, 50 metre kelebek S5 sınıfında finalde mücadele etti. Öztürk, finali 43.70'lik zamanıyla 3. sırada bitirerek bronz madalya aldı.Aynı yarıştaki bir diğer milli sporcumuz Sümeyye Boyacı ise 49.67'lik zamanıyla finali 7. sırada bitirdi. Tekerlekli sandalye eskrimde detarih yazdı. Grand Palais'te düzenlenen eskrim müsabakalarında mücadele eden milli sporcumuz, erkekler Epe A kategorisinde İtalyan rakibi E.Lambertini'yi 15-13 mağlup ederek bronzun sahibi oldu.Kadınlar Uzun Atlama T20 sınıfında ise5.73 atlayışıyla kariyerinin en iyi derecesini elte etti ve bronz madalyaya uzandı.