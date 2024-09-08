Paris’te tarih yazıyoruz: 28 madalya ile rekor geldi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'na Türk sporcular tam anlamıyla damgasını vurdu. Yüzmede 50 metre serbestte önceki gün altın madalya kazanan Umut Ünlü, dün de 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı. Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Ünlü, altın madalyanın sahibi olup bir kez daha göğsümüzü kabarttı. 23 yaşındaki milli sporcumuz, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk sporcu ünvanını aldı.