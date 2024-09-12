Sadece 1 ayda yüzmeyi öğrendim

Paris 2024 Paralimpik Oyunları yüzme branşında 50 metre serbest ve 200 metre kategorilerinde şampiyon olarak oyunlar tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk ve tek milli sporcu olan Umut Ünlü, hayat hikâyesini ve hazırlanma süreciniSpor'a anlattı.diyerek duygulandıran 23 yaşındaki yüzücü, sözlerini şöyle sürdürdü:"2 yaşında İstanbul'a göç ettik. Geldiğimde de çeşitli operasyonlar geçirdim. Ellerim ve ayaklarımı düzelttiler, ses tellerim aynı kaldı. Okulumu bitirdim, şuanda Rumeli Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıftayım. Yüzme serüvenim, 2020 yılında Bedensel Engelliler Federasyonu'na mail atmamla başladı.Hocam bana sporcu olacağımı, yarışlara gideceğimi ve çok antrenman yapacağımı söyledi.1 yıl boyunca 6 kez yurt dışı yarışlarına katıldık, orada derecelerimizi gördük. Hedefimiz her zaman Paris Paralimpik Olimpiyatları'ydı.Onun için de çok mutluyum."ŞAMPİYON olmasının ardından kendisini rüyada gibi hissettiğini söyleyen Ünlü, "O gün yarışı bitirip skoruma baktığımda ve birinci olduğumu gördüğümde kendimi rüyada hissettim. Hocama 'Rüyada mıyım' diye sordum. Komite başkanımıza sarıldım. 'Beni cimcikleyin, rüyada mıyım' diyordum. Annem de bana çok emek verdi. Çıktığımda da ilk işim anneme seslenmek, onun yemeklerini yemek istemek oldu. Çünkü olimpiyatlara hazırlandığım için annemin yemeklerini yiyemiyordum. Bana hep aynı yemekleri yapmak zorundaydı, onlarla beslendim. Artık annemin yaptığı güzel yemekleri tatmak istiyordum" diye konuştu.