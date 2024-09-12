Şampiyon Umut Ünlü, SABAH Spor’a konuştu: Sadece 1 ayda yüzmeyi öğrendim

"İLK ANNEME SESLENDİM"

Şampiyon olmasının ardından kendisini rüyada gibi hissettiğini söyleyen Ünlü, "O gün yarışı bitirip skoruma baktığımda ve birinci olduğumu gördüğümde kendimi rüyada hissettim. Hocama 'Rüyada mıyım' diye sordum. Komite başkanımıza sarıldım. 'Beni cimcikleyin, rüyada mıyım' diyordum. Annem de bana çok emek verdi. Çıktığımda da ilk işim anneme seslenmek, onun yemeklerini yemek istemek oldu. Çünkü olimpiyatlara hazırlandığım için annemin yemeklerini yiyemiyordum. Bana hep aynı yemekleri yapmak zorundaydı, onlarla beslendim. Artık annemin yaptığı güzel yemekleri tatmak istiyordum" diye konuştu.