Ercan Güven vefat etti

Mılliyet Gazetesi Spor Yazarı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği üyesi Ercan Güven, 69 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ercan Güven'in kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilirken cenazesinin yarın Şakirin Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verileceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, TFF ve kulüpler, Ercan Güven için taziye mesajı yayımladı.servisi olarak, Güven'in sevdiklerine ve meslektaşlarına başsağlığı dileriz.