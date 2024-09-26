Haber hattı

Ataman özür diledi F.Bahçe tepki gösterdi
Panathinaikos'un Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında tribünlere 3-1 işareti yapıp, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu gösteren A Milli Basketbol Takımı ve Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyadan özür diledi. 58 yaşındaki koç, "Taraftarın ilgisi karşısında klasikleşen yumruk sevincimin sonrasında planlanmamış bir şekilde "3-1" hareketini yaptım.
Herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm. Oluşan algı dolayısıyla özür dilerim"
dedi. Fenerbahçe Kulübü de Ataman'ın görevine devam ettiği sürece Ay-Yıldızlı takıma oyuncu göndermeyeceğini duyurdu. Sarılacivertlilerden milli takıma giden yerliler: Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Tarık Biberovic, Erten Gazi, Metecan Birsen, Emre Ekşioğlu, Hamza Mestoğlu.
Futbolda diz sakatlığına hava yastığı önlemi geliyor
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ondra merkezli bir şirket, diz sakatlıklarını önlemek için yapay zeka destekli mikro hava yastığı geliştirdi. Daily Mirror'da yer alan habere göre; 4 binden fazla sporcuda denenen sistemin %80 oranında başarılı olduğu belirtildi.
Sakatlık önleyici yapay zekâ destekli uygulamada 107 gramlık bir destek, dizin üst ve alt kısımlarına yerleştiriliyor. Anormal bir durum yaşanması halinde sistem devreye giriyor.
25 milisaniyede devreye giren hava yastığı, mikro gaz tüpü vasıtasıyla şişiyor ve sertleşerek bağ sakatlığını engelliyor. Kısa süre içerisinde sönüyor. Sistemin 2 yıl içerisinde devreye girmesi planlanıyor.
Bayarslan'a görev yok liderin maçı Çakır'ın
SÜPER Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep-Trabzonspor müsabakasının tartışmalı hakemi Volkan Bayarslan'ı kızağa çekerek görev vermedi. Lider Galatasaray'ın, Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçı ise Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte haftanın hakemleri:
YARIN
20.00 Sivasspor-Başakşehir: Çağdaş Altay
28 EYLÜL CUMARTESİ
16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen
19.00 Alanyaspor-Ç.Rizespor: A.Buğra Taşkınsoy
19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır
29 EYLÜL PAZAR
16.00 Eyüpspor-Gaziantep: Arda Kardeşler
16.00 Trabzonspor-Konyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Bodrum FK-Adana Demir: Turgut Doman
19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın
30 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan