Haber hattı

Panathinaikos'un Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçında tribünlere 3-1 işareti yapıp, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu gösteren A Milli Basketbol Takımı ve Yunan ekibinin başantrenörü Ergin Ataman, sosyal medyadan özür diledi. 58 yaşındaki koç,Herhangi bir camiayı hedef alma veya rencide etme amacım kesinlikle olmamıştır. Her fırsatta Fenerbahçe camiasına duyduğum saygıyı dile getiren ama sahada onların en büyük rakiplerinden biri olduğumun altını çizen bir antrenörüm.dedi. Fenerbahçe Kulübü de Ataman'ın görevine devam ettiği sürece Ay-Yıldızlı takıma oyuncu göndermeyeceğini duyurdu. Sarılacivertlilerden milli takıma giden yerliler:ondra merkezli bir şirket, diz sakatlıklarını önlemek için yapay zeka destekli mikro hava yastığı geliştirdi. Daily Mirror'da yer alan habere göre;Sakatlık önleyici yapay zekâ destekli uygulamada25 milisaniyede devreye giren hava yastığı, mikro gaz tüpü vasıtasıyla şişiyor ve sertleşerek bağ sakatlığını engelliyor. Kısa süre içerisinde sönüyor.SÜPER Lig'in 7. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. MHK, geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep-Trabzonspor müsabakasının tartışmalı hakemi Volkan Bayarslan'ı kızağa çekerek görev vermedi. Lider Galatasaray'ın, Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maçı ise Oğuzhan Çakır yönetecek. İşte haftanın hakemleri:YARIN20.00 Sivasspor-Başakşehir: Çağdaş Altay28 EYLÜL CUMARTESİ16.00 Samsunspor-Göztepe: Mehmet Türkmen19.00 Alanyaspor-Ç.Rizespor: A.Buğra Taşkınsoy19.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Oğuzhan Çakır29 EYLÜL PAZAR16.00 Eyüpspor-Gaziantep: Arda Kardeşler16.00 Trabzonspor-Konyaspor: Halil Umut Meler19.00 Bodrum FK-Adana Demir: Turgut Doman19.00 Antalyaspor-Fenerbahçe: Cihan Aydın30 EYLÜL PAZARTESİ20.00 Kayserispor-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan