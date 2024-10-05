Bahçelievler Belediye Spor yeni sezona iddialı giriyor

VOLEYBOL Sultanlar Ligi'ne yükselen Bahçelievler Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, 2024-25 sezonu için hazırlıklarını tamamladı. İki hafta önce düzenlenen Cumhuriyet Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası'nı kazanıp iddiasını ortaya koyan Bahçelievler ekibinde başkan Selahattin Harputlu, Türkiye'de kadın voleybolunun en üst liginde mücadele etmeye hak kazanarak ilçe tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi. Güçlü bir kadro kurduklarını kaydeden Harputlu,dedi. Fenerbahçe'den transfer olanileda yeni takımlarının başarısı için mücadele vererek genç kızların rol modeli olmaya devam edeceklerini söylediler. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise,şeklinde konuştu. Bahçelievler Belediye ilk maçını bugün 15.00'te Nilüfer Belediye ile oynayacak.